POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz mit hohem Sachsachaden - Zeugen gesucht

Mayen (ots) - Einbruchsdiebstahl in Garage in Mayen Im Zeitraum 16.12. bis 23.12. gelangten bislang unbekannte Täter durch aufhebeln eines Fensters in eine Garage in der Bürresheimer in Mayen. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen Werkzeuge. Hinweise zu der Tat, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeuge im Tatzeitraum nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen. Diebstahl Im Zeitraum 23.12. bis ...

mehr