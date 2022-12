Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Unfallursache ungeklärt

56727 Mayen K93 (ots)

Am Donnerstag, 22.12.2022, gg. 06.00 h, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall am Stadtrand von Mayen in Höhe der Einmündung K 26 / K93. Die 60-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die L98 aus Richtung Mayen-Hausen kommend Richtung Koblenzer Straße in Mayen. Der 70-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr die K26 und beabsichtigte an der Einmündung auf die K93 in Richtung Kottenheim abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden (Schadenshöhe ca. 50.000 Euro). Die Unfallursache ist nicht eindeutig geklärt. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei Mayen unter der Telefonnummer: 02651 8010.

