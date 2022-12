Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebricht der Polizei Betzdorf vom 03.12.2022

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57562 Herdorf, Waldstraße

Unfallzeit: 02.12.2022, 13:45 Uhr Hergang: Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren mit ihren Fahrzeugen die Waldstraße in Herdorf. An der Einmündung Waldstraße/Amselweg fuhr ein Transporter um die Einmündung einzusehen kurz rückwärts und stieß dabei leicht gegen den hinter ihm befindlichen Pkw. Es entstand leichter Sachschaden.

2. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57555 Brachbach, Industriestraße 18 Unfallzeit: 02.12.2022, 16:00 Uhr Hergang: An der besagten Unfallörtlichkeit fuhr eine männlicher Verkehrsteilnehmer beim rückwärtsfahren leicht gegen einen hinter ihm befindlichen Pkw. Auch hier blieb es bei einem Blechschaden.

3. Diebstahl

Tatort: 57520 Schutzbach, Betzdorfer Straße 8 Tatzeit: 02.12.2022, 14:57 Uhr Hergang: Der geschädigte stellte seinen Rucksack neben sein Fahrrad außerhalb des dortigen Firmengeländes ab. Danach begab er sich in die Firma. Als er nach ca einer Stunde zu seinem Fahrrad zurückkam, musste er feststellen, dass sein Rucksack entwendet wurde. Hinweise werden von der Polizei in Betzdorf entgegengenommen.

4. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallzeit: 02.12.2022, 17:10 Uhr

Unfallort: 57518 Betzdorf, Friedrichstraße 19 Hergang: Nach bisherigem Stand der Ermittlungen musste an der besagten Unfallörtlichkeit ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen, wodurch der nachfolgende Fahrzeugführer aufgrund eines zu geringe gewählten Sicherheitsabstandes auffuhr. Der Unfallverursacher betätigte daraufhin die Lichthupe und der Geschädigte fuhr in eine Parkbucht ein, damit man sich bezüglich der Schadensregulierung einigen konnte. Dies nutzte der Unfallsverursacher ab dazu, einfach weiter zu fahren. Er konnte ermittelt werden.

5. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57583 Nauroth, K 113

Unfallzeit: 02.12.2022, 18:20 Uhr Hergang: Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die K 113 aus Richtung Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Nauroth. Kurz vor der Einmündung zur K 114 kommt es zur Berührung der linken Seite mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf

6. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57520 Derschen, Daadener Straße 53 Unfallzeit: 02.12.2022, 09:30 - 14:15 Uhr Hergang: Die geschädigte bemerkte beim Einsteigen einen Schaden an ihrem im Tatzeitraum ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Vermutlich muß ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim vorbeifahren gegen den Pkw gestoßen sein.

Auch hier bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen

7. Festnahme

Tatort: 57518 Betzdorf, Helenenweg

Tatzeit: 03.12.2022, 00:35 Uhr Hergang: Kommissar Zufall unterstützte die Polizei in Betzdorf bei der Festnahme eines mit Haftbefehls gesuchten Mannes. Durch zufällige Zeugen wurde die Polizei in Betzdorf auf einen Mann aufmerksam gemacht, der wohl offensichtlich so betrunken war, dass er in einem Hauseingang lag. Nach Wecken und Personalienüberprüfung konnte festgestellt werden, dass gegen den Betrunkenen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und in die JVA Koblenz überstellt.

8. Widerstand

Tatort: 57518 Betzdorf, Nelkenweg

Tatzeit: 03.12.2022, 03:39 Uhr Hergang: Nachdem die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass an der besagten Örtlichkeit eine Person randalieren würde, stellten die eingesetzten Beamten nach Eintreffen vor Ort fest, dass dies den Tatsachen entsprach. Da der Randalierer nicht mehr Herr seiner Sinne war, sollte er in das Krankenhaus nach Wissen überstellt werden. Gegen diese Maßnahme setzte er sich zur Wehr, indem er zunächst versuchte einem Polizeibeamten eine Kopfnuss zu versetzen und anschließen mehrfach nach diesem zu treten. Der Mann konnte überwältigt werden. Dies hielt ihn aber nicht davon ab die eingesetzten Beamten permanent zu beleidigen. Ob die Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

