POL-PDNR: Infotag der Polizei Neuwied - noch wenige Plätze verfügbar

Puderbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Täter in der Sonnenstraße in Puderbach 4 hochwertige Sommerreifen (225/45 ZR19 96Y) auf Alufelgen aus dem Kofferraum / umgeklappten Rückbank eines PKW BMW gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

