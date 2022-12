Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen in Neuwied

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 02.12.2022 wurden in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr verschiedene stationäre Verkehrskontrollen durch die Polizei eingerichtet. Ziel war es einige der durch Bürger gemeldeten Kontrollörtlichkeit in den Blick zu nehmen. Es wurden auf der B42 in Hammerstein der durchfließende LKW Verkehr kontrolliert. Ein LKW verfügte nicht über die erforderliche Durchfahrtberechtigung. Zudem wurde in der Augustastraße am Bahnhof das Durchfahrtverbot überwacht, hier wurden 19 Verstöße geahndet. Zuletzt wurde eine Kontrollstelle am Jahnplatz eingerichtet, wo nur kleinere Verstöße, wie nicht mitgeführte Warnwesten oder defekte Lampen, bemerkt wurden. Es wurden 4 Mängelberichte ausgefertigt. Im Rahmen einer Kontrolle wurde in Fahrzeugführer kontrolliert, der über einen offenen Geldhaftbefehl verfügte. Dieser wurde von ihm vor Ort beglichen, so dass die Verhaftung unterblieb.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell