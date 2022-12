POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Rheinbreitbach (ots) - Am Mittag des 01.12.2022 kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Rheinbreitbach. Ein Kunde fühlte sich von einem Mitarbeiter provoziert und attackierte ihn körperlich. Der aufgebrachte Kunde schlug und trat auf den Mitarbeiter ein. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 ...

