LPI-SHL: Pkw beschädigt

Waldau (ots) - In der Hauptstraße in Waldau krachte es Mittwochmittag, nachdem eine 61-Jährige die Vorfahrt einer Skoda-Fahrerin missachtete. Nach der Kollision krachte der BMW der Unfallverursacherin gegen einen Laternenmast, rutschte in einen Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr