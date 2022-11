LPI-SHL: Vorfahrtsunfall

Bad Salzungen (ots) - Am Nappenrain in Bad Salzungen stoppten Polizeibeamte Mittwochnachmittag einen 33-Jährigen, welcher fußläufig in Richtung Zentrum unterwegs war und kurz zuvor einen Audi in unmittelbarer Nähe parkte. Der Mann trat bisher mehrfach polizeilich in Erscheinung, da er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auch diese Fahrt hat eine Strafanzeige zur Folge. Zudem stellten die Polizisten den ...

