LPI-SHL: Dem Unfallflüchter auf der Spur

Oberweid (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich Dienstagnacht ein Brand in einem Anbau eines Wohnhauses in der Kaltenwestheimer Straße in Oberweid. Die Flammen in dem als Holzlagerraum genutzten Anbau beschädigten auch einen Teil des Wohnhauses. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie hoch der Schaden ist, muss ebenso wie die Brandursache noch ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia ...

