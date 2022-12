POL-PDNR: Betrugsdelikte durch Schockanruf und WhatsApp Nachrichten

Linz / Unkel (ots) - Am Mittwoch, den 30.11.2022 hat die Geschädigte gegen 13 Uhr beim Einkaufen in Linz ihr Mobiltelefon verloren. Ein bislang unbekannter Täter hat das Handy gefunden und an sich genommen. Der Geschädigten gelang es, das Mobiltelefon zunächst in Linz und anschließend in der Sebastianstraße in Unkel zu orten. Die Polizei Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

