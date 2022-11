Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Zornheim (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Ehepaares am Mittwoch zwischen 17:30 und 18:45 Uhr, um über das Wohnzimmerfenster in das Einfamilienhaus einzudringen. Im Anschluss wurden durch die Täter mehrere Räume durchsucht. Vermutlich wurden die Täter durch die heimkehrenden Bewohner gestört. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht endgültig geklärt. In dem Einfamilienhaus ist eine Videoüberwachung eingerichtet. Am Tatort wurde durch die Mainzer Kriminalpolizei eine Spurensuche durchgeführt und die Sicherung der Videoaufnahmen veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

