IM-MV: Presseeinladung: Landeskongress zur Entwicklung der Innenstädte

Was können Städte tun, um ihre Zentren attraktiv zu halten oder zu reaktivieren? Wie können die durch die Digitalisierung entstehenden Kunden- und Einnahmeverluste in Gastronomie, Dienstleistungsbereich und Einzelhandel kompensiert werden? Welche Rahmenbedingungen braucht es, um Kunst- und Kultur dauerhaft in den Innenstädten zu etablieren? Wie können wir nachhaltiges und klimaneutrales Bauen in unsere Städte integrieren? Diese und weitere Fragen diskutieren Bauminister Christian Pegel und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer mit den Besuchern des Landeskongresses "Innenstadtentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern - Herausforderungen und Chancen".

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit: 8. Juni 2022, 10-16.30 Uhr

Ort: Neubrandenburg, Haus der Kultur und Bildung, Marktplatz 1

Über die aktuellen Herausforderungen für die Kommunen, über gute Ansätze und gelungene Projekte werden sich die Minister mit Bürgermeisterinnen, Kommunalpolitikern, Planerinnen, Städtebauern und Quartiersmanagerinnen austauschen. Moderiert wird der Kongress von der Historikerin und Kuratorin Béatrice Busjan. Das Programm der Veranstaltung finden Sie im Anhang. Der Kongress wird auch im Internet übertragen. Den Live Stream können Sie sehen unter (https://www.youtube.com/watch?v=O38CATvgfWo <https://www.youtube.com/watch?v=O38CATvgfWo).

