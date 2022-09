Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 03.09.2022 aus dem Landkreis Ravensburg

Randalierer tritt gegen Fahrzeuge

Eine Zeugin beobachtete am Samstag gegen 00.45 Uhr wie ein Mann in der Grüner-Turm-Straße gegen Autos schlug und trat. Er entfernte sich in Richtung Bahnhof und konnte dort von den Polizeibeamten angetroffen werden. Gegenüber den Beamten verhielt sich der 26jährige aggressiv und unkooperativ, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Anschließend wurden im Bereich der Grüner-Turm-Straße neun beschädigte Autos festgestellt. Die Polizei bittet die Geschädigten sowie weitere Zeugen, sich beim Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) zu melden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Ravensburg

E-Roller von Firmengelände gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Schützenstraße 77 ein E-Roller der Marke Xiaomi Mi 1S gestohlen. Der Roller war auf einem Firmengelände an einen dortigen Fahrradständer angekettet. Der Roller, der einen Wert von ca. 400 Euro hat, war mit auffälligen roten Reflektoren versehen. Zeugen, die dementsprechende Beobachtungen machten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) zu melden.

