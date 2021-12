Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennender Weihnachtsbaum

Apolda (ots)

Am Morgen des 26.12.2021, um 03:49 Uhr, wurde der Weihnachtsbaum auf dem Markt in 99510 Apolda durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Vermutlich wurde brennbare Flüssigkeit am Ständer des Weihnachtsbaumes zur Entzündung gebracht. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden, bevor es sich zum Vollbrand entwickelte. Neben dem Baum wurde auch eine Lichterkette beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell