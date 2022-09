Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Tragischer Verkehrsunfall endet tödlich

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads befuhr am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, die Kreisstraße 7937 von Wolfegg kommend in Richtung Kißlegg. Kurz nach dem Weiler Wiggenreute kam er zu Sturz, verletzte sich und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein aus Richtung Kißlegg kommender Pkw-Fahrer stoppte auf Höhe der Unfallstelle sein Fahrzeug und bat seine Hilfe an. Währenddessen befuhr die spätere 63-Jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw Ford Focus C-Max die Kreisstraße von Wiggenreute kommend in Richtung Kißlegg. Aufgrund des mit eingeschaltetem Fernlicht an der Unfallstelle stehenden Fahrzeugs konnte die 63-Jährige den auf der Fahrbahn liegenden 16-Jährigen zu spät wahrnehmen und überrollte ihn. Der 16-Jährige erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell