Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.09.2022

Bad Waldsee/ Landkreis Ravensburg (ots)

Nach Durchsuchung in Bad Waldsee - 21-Jähriger festgenommen

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln von nicht geringer Menge wurde ein 21 Jahre alter Mann aus Bad Waldsee am Mittwochnachmittag festgenommen. Aufgrund einer richterlichen Anordnung durchsuchten Polizeibeamte eine Wohnung in Bad Waldsee, die von dem 21-Jährigen und einem 41-jährigen Familienangehörigen bewohnt wurde. Hintergrund der Durchsuchung war, dass der 41-Jährige in Verdacht stand, mehrere E-Bikes aus dem Stadtgebiet Bad Waldsee entwendet zu haben und einen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten unter anderem im Zimmer des 21-Jährigen eine größere Menge an illegalen Betäubungsmitteln, insbesondere knapp 700 Gramm (brutto) Amphetamin, über 350 Gramm (brutto) MDMA sowie über 100 Gramm (brutto) Haschisch. Auch in der übrigen Wohnung sowie im Keller konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 21-Jährige wurde in der Folge vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht Ravensburg am Donnerstag Haftbefehl gegen den 21 Jahre alten Mann und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen und seinen Familienangehörigen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel.: 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel.: 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell