Rheinbreitbach, Rheinstraße (ots) - Am Mittwoch, den 30.11.2022 kam es zu einem Einbruch in einem Reihenhaus in Rheinbreitbach. Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum (15-23 Uhr) über die Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Zeugenhinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

