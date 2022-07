Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Waldbrand auf großer Fläche - Sirenenalarm - Feuerwehrmann verletzt

Hennef (ots)

Einsatztag: 19.07.2022

Alarmierungszeit: 17:17 Uhr

Einsatzort: Hennef, zwischen Kurpark und Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Campus Hennef

Einsatzkräfte gesamt: 61

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Bernd Gottschalk

Anzahl Fahrzeuge: 10

Im Einsatz waren: die Feuerwehr Hennef mit den Löschzügen Hennef und Uckerath sowie der Löschgruppe Söven, Polizei, Rettungsdienst, Ordnungsamt, Bauhof

___________________________________________________________________

Zu einem ausgedehnten Waldbrand wurde die Feuerwehr Hennef am frühen Abend des 19.07.2022 alarmiert. Gebrannt hatte es im Wald oberhalb des Kurparks und unterhalb der Hochschule Bonn - Rhein - Sieg, Campus Hennef.

Es kam zu einer enormen Rauchentwicklung, die kilometerweit zu sehen war. Erste Notrufe erfolgten von Passanten der Bonner Straße.

Die Anfahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich schwierig, da unklar war, an welcher Stelle der Brandort war. Die Alarmierungsstufe wurde daher bereits kurz nach dem ersten Alarm auf "B 2" (Alarm für eine erweiterte Gruppe) und wenig später auf "B 3" (Alarm für einen Löschzug) und dann auf "B 4" (Alarm für 2 Löschzüge) erhöht. Auf Grund der Alarmstufenerhöhung waren die Sirenen in weiten Teilen des Stadtgebietes zu hören.

Neben dem originär zuständigen Löschzug Hennef kamen daher noch die Löschgruppe Söven sowie der Tankwagen des Löschzuges Uckerath zur Einsatzstelle. Der Tankwagen verfügt über ca. 12.000 l Wasser und war für den Fall der unzureichenden Wasserversorgung hinzugezogen worden. Er kam letztlich aber nicht zum Einsatz, da ein ausreichend großes Hydrantennetz vorhanden war.

Gebrannt hatte eine sehr große Waldfläche von ca. 40m x 50m (rund 2.000 qm). Das Feuer breitete sich in Hanglage schnell nach oben aus und drohte auf weitere Waldstücke über zu greifen. Die Feuerwehr organisierte daher schnellst möglich die Wasserversorgung. Ein Hydrant in der Straße "Zum Steimelsberg" mit großem Leistungsvolumen stand zur Verfügung. Von diesem Hydranten aus wurde das HLF 20 des Löschzuges Hennef mit Wasser versorgt und davon ausgehend das Wasser per Schlauchleitungen ca. 350 m weit in das Waldgebiet gepumpt. An der Brandstelle wurden dann 3 Rohre vorgenommen sowie Feuerpatschen eingesetzt.

Auf Grund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und des massiven Wassereinsatzes, konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Parallel zu dem Einsatz in Geistingen kam es zu einem weiteren Alarm wegen eines vermeintlichen Waldbrandes in Allner. Hierbei handelte es sich um einen Fehlalarm.

Der Einsatz verlangte den Einsatzkräften einiges ab. Bei fast 38 Grad Celsius Hitze und mit Brandschutzkleidung ausgestattet, waren die Löschmaßnahmen extrem herausfordernd. In diesem Zusammenhang hatte ein Feuerwehrmann Kreislaufprobleme und wurde per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei war vor Ort. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Bernd Gottschalk. 61 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell