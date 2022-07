Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Feueralarm, gemeldet Menschenleben in Gefahr, 2 Verletzte

Hennef (ots)

Einsatztag: 30.06.2022

Alarmierungszeit: 18:16 Uhr

Einsatzort: Hennef Lichtenberg, Landgraben

Einsatzkräfte gesamt: 56

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Markus Henkel

Anzahl Fahrzeuge: 10

Im Einsatz waren: Feuerwehr Hennef mit den Löschzügen Uckerath und Hennef sowie der Löschgruppe Stadt Blankenberg, Notarzt, Rettungsdienst, Polizei __________________________________________________________________

Zu einem gravierenden Brandereignis kam es am frühen Abend des 30.06.2022 in Hennef Lichtenberg.

Alarmiert wurde nach dem Stichwort "B 3 M" (Feuer für einen Löschzug, Menschenleben in Gefahr), da für die Leitstelle unklar war, ob sich noch Bewohner im Haus befinden würden. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Alarmstufe vorsorglich auf "B 4" (Alarm für 2 Löschzüge) erhöht, so dass in weiten Teilen des Stadtgebiets die Sirenen zu hören waren.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr hatten fast alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr half noch einer betagten Dame, die nicht mehr gut zu Fuß war, aus dem Haus zu kommen. Insgesamt verließen sieben Bewohner das Haus. Weitere vier dort gemeldete Personen waren nicht zu Hause.

Es brannte die Terrassenüberdachung der Erdgeschosswohnung. Das Feuer hatte sich bereits auf die sich neben der Terrasse befindliche Vegetation sowie auf die Wohnräume ausgebreitet.

Zur Brandbekämpfung wurden daher insgesamt drei C-Rohre vorgenommen: Ein C-Rohr von innen, ein weiteres von außen sowie ein drittes zur Abriegelung der Nachbarbebauung. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt ein großer Gastank, der der besonderen Aufmerksamkeit der Feuerwehr bedurfte und im Rahmen der Riegelstellung ebenso von dem Feuer abgeschirmt wurde.

Zur Brandbekämpfung gingen insgesamt 10 Feuerwehrleute unter Atemschutz vor.

Um 18:43 Uhr, mithin 27 Minuten nach Alarmierung, konnte der Leitstelle "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden.

Gemeldet wurde das Feuer von einem 30jährigen Autofahrer, der auf der Straße "Landgraben" unterwegs war. Er bemerkte das Feuer auf der Terrasse der Erdgeschosswohnung, hielt sofort an und alarmierte die Feuerwehr. Ferner schellte er an allen Klingeln des Hauses und informierte die Bewohner über den Brand, so dass diese das Haus umgehend verlassen konnten.

Bei dem Feuer war der Rettungsdienst nebst Notarzt vor Ort. Zwei Bewohner wurden zur Beobachtung sicherheitshalber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Wohnungen. Die drei Wohnungen der rechten, nicht von dem Feuer betroffenen Gebäudeseite sind weiterhin bewohnbar. Die drei Wohnungen der linken Seite zunächst nicht. Die Erdgeschosswohnung wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden oberen Wohnungen sind zumindest für mehrere Tage nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei war vor Ort. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Markus Henkel. 56 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell