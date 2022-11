Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus - Ursache geklärt

Viersen-Dülken (ots)

Am Morgen des 30.11.2022 hat es gegen 04.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lange Straße in Dülken gegeben. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang zu der betroffenen Wohnung verschaffen und den dort wohnenden 60-Jährigen wecken um ihn zu evakuieren. Nachdem die Einsatzkräfte den 60-Jährigen erfolgreich evakuierten wurde die Ursache schnell ermittelt. Der Mann schlief ein, obwohl sich eine Pizza im Ofen befand. Die Feuerwehr konnte eine Feuerentwicklung verhindern. Es entstand kein Personenschaden. / AM (1162)

