Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines E-Bikes

57537 Wissen, Schlossstr. 2 (ots)

Am Do., 01.12.2022, gegen 17:45 Uhr, meldete sich ein 33-jähriger Geschädigter bei der Polizeiwache Wissen und gab an, dass sein E-Bike KTM, im Wert von 3500,-EUR, gestohlen wurde. Nur für wenige Minuten hatte er das Fahrrad auf dem Parkplatz vor dem REWE-Markt - mit einem Gliederschloss gesichert - abgestellt. Fast zeitgleich mit dem Eintreffen der Polizei meldete ein weiterer Zeuge eine Frau, welche ein Fahrrad tragend zu Fuß in Richtung Schönstein unterwegs sei. Bei der sofortigen Nacheile konnte diese Frau wie beschrieben angetroffen werden. Bei dem Fahrrad handelte es sich zweifelsfrei um das entwendete E-Bike. Die polizeibekannte 22-jährige Fahrraddiebin stritt die Tat nicht ab. Das E-Bike wurde wieder an den rechtmäßigen Besitzer übergeben und ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell