POL-FR: Ergänzende Meldung zu: Erneute Sachbeschädigung an Fahrzeugen im Stadtgebiet Freiburg

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 21.11.2022, gegen 13:25 Uhr verunfallte in der Kehgasse in Malterdingen ein 14-jähriger Junge mit seinem Pedelec. Offenbar schätzte er das Verkehrsgeschehen falsch ein, bremste zu stark, verlor in Folge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte heftig auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er mittelschwer verletzt und mit dem hinzugezogenen Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik ...

