POL-FR: Malterdingen: 14-Jähriger nach Unfall mit Pedelec verletzt

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 21. auf den 22.11.2022 wurden erneut geparkte Fahrzeuge beschädigt. Bei rund einem Duzend Autos in der Beurbarung, der Innenstadt und der Wiehre waren Scheiben eingeschlagen. Bereits vorangegangene Woche waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheiben an mehreren PKW im Institutsviertel eingeschlagen gewesen. Inwieweit die ...

