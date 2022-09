Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Unbekannte zünden Papiermüll an - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte zündeten am Dienstag gegen 02.00 Uhr in der Günther-Laukien-Straße in Rheinstetten-Mörsch Kartonabfälle vor einem Haus an.

Ein aufmerksamer Anwohner wurde auf den Brand aufmerksam und lösche ihn mit einem Feuerlöscher. Glücklicherweise griffen die Flammen nicht auf weitere Gegenstände über. Zeugen berichteten, dass sich zuvor mehrere Jugendliche an dem mit Papier gefüllten Karton aufhielten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243/32000 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell