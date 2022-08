Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Sicherheitsmitarbeiter von Fahrraddieb mit Bolzenschneider angegriffen

Heringsdorf (ots)

Ein Sicherheitsmitarbeiter hat in der Nacht (16.08.2022, 01:25 Uhr) an einem Hotel in der Seestraße in Bansin einen Mann beobachtet, wie dieser versuchte, ein Fahrrad neben dem Hoteleingang zu stehlen. Dafür wollte er das Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider durchtrennen. Der Sicherheitsmitarbeiter sprach den Mann an, welcher daraufhin sofort zum Mitarbeiter ging und mit dem Bolzenschneider in seine Richtung schlug. Er streifte ihn dabei nur leicht am Oberarm. Der Mitarbeiter konnte den Täter mit einem Tierabwehrspray auf Abstand halten und traf ihn damit auch im Gesicht, woraufhin er mit seinem Komplizen flüchtete, der in einem weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen unweit des Hotels wartete. Das Fahrrad und das Schloss ließen sie am Tatort zurück.

Die Polizei hat sofort mir mehreren Streifenwagen eine Nahbereichsfahndung nach dem weißen Fiat Ducato eingeleitet, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem räuberischen Diebstahl wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell