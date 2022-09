POL-KA: (KA) Karlsruhe - 56-jähriger Rollerfahrer leblos aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nach einem Raub am Sonntag gegen 4.40 Uhr in der Nähe der Haltestelle Neureuter Straße in Mühlburg nahm die Polizei Karlsruhe einen 19-Jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der mutmaßliche Täter das 25-jährige Opfer unvermittelt an und entwendete ...

mehr