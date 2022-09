Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtiger nach Raub festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Raub am Sonntag gegen 4.40 Uhr in der Nähe der Haltestelle Neureuter Straße in Mühlburg nahm die Polizei Karlsruhe einen 19-Jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der mutmaßliche Täter das 25-jährige Opfer unvermittelt an und entwendete offenbar dessen Smartphone. Der Angegriffene flüchtete in eine nahegelegene Tankstelle und rief die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Täter durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West gefasst werden.

Der Tatverdächtige ist etwa 180 cm groß, besitzt eine schlanke Figur und hatte kurzes blondes Haar mit Geheimratsecken. Er trug schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell