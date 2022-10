Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw erheblich beschädigt

Zeugenaufruf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt - Im Bollwerk

Tatzeit: zwischen 15.10.22, 17.00 Uhr, und 16.10.22, 10.00 Uhr

Tiefe Kratzer an der gesamten Karosserie wies ein blauer 3er BMW bei der Tatortaufnahme durch die Polizei auf. Der Wagen stand auf der Straße Im Bollwerk, wo es zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, zu der Tat kam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

