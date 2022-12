Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Bargelddiebstahl

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es zwischen 11.45 Uhr und 12.10 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Bargelddiebstahl: Zwei bislang unbekannte Täter begaben sich in das dortige Geschäft eines 68-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Während einer der Täter den Inhaber ablenkte, begab sich der andere in die hinter dem Geschäft liegende Wohnung und entwendete das dort befindliche Bargeld. Der Geschädigte konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben:

ablenkender Täter: - 40 - 50 Jahre alt, - Dickliche Statur, - Ca. 1.80 m groß, - Hellblaue Beanie-Mütze (beidseitig weiße Applikationen), - Weiße FFP2-Maske getragen, - Graue Kapuzenjacke, - Blaue Jeans ("Used-Look", mit weißen Rissen), - Weiße Puma Turnschuhe, blauer Puma-Streifen, mintfarbene Fersenkappe, - sprach gebrochen Deutsch.

ausführender Täter:

- 30 - 40 Jahre alt, - Schlanke Statur, - Ca. 1.85 m groß, - Dunkle Beanie-Mütze mit seitlicher gelber Applikation, - Schnauzbart, - FFP2-Maske unter der Nase getragen, - Dunkler Mantel mit Kapuze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell