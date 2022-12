Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Geldbörsendiebstahl

Am Montag, 05. Dezember 2022, kam es zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Rechterfelder Straße zum Diebstahl einer roten Geldbörse samt Inhalt zum Nachteil einer 74-jährigen Frau aus Visbek. Ihr Portemonnaie befand sich im Tatzeitraum in ihrer rechten Jackentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es gegen 19.10 Uhr auf der Bundesstraße B69 zu einem Verkehrsunfall: Eine 47-jährige PKW-Fahrerin aus Visbek und ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhren in genannter Reihenfolge die B69 in Richtung Schneiderkrug. Im Streckenverlauf verringerte die 47-Jährige ihre Geschwindigkeit, um in die Straße Hagstedt abzubiegen. Dies erkannte der Vechtaer zu spät und fuhr auf den PKW der Visbekerin auf. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 10500 Euro.

Holdorf - Einbruch in Doppelhaushälfte

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es zwischen 06.15 Uhr und 17.45 Uhr in der Handorfer Straße zu einem Einbruch in eine dortige Doppelhaushälfte. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Objekt ein. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines AUDI Q3 touchierte beim Ausparken mit der Anhängerkupplung seines PKW den vorbeifahrenden grauen PKW MERCEDES-BENZ eines 46-Jährigen aus Holdorf. Anschließend entfernte sich Fahrer des Audi von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug des Holdorfers entstand Sachschaden im Bereich der rechten unteren Heckschürze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 03. Dezember 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 04. Dezember 2022, 12.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Fichtenweg den vorderen linken Reifen eines weißen RENAULT Clio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, wurde gegen 17.50 Uhr in der Klapphakenstraße ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er legte den kontrollierenden Beamten eine Fahrerlaubnis vor, die sich als Totalfälschung herausstellte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Straße Östings Busch, dortiger Wendehammer, zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der dort abgestellte schwarze PKW Audi Kombi eines 33-Jährigen aus Goldenstedt im Bereich des linken hinteren Stoßfängers beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, 18.15 Uhr, befuhr eine 53-jährige aus Lohne mit einem Pkw die Lohner Straße in Steinfeld. Als sie beabsichtigte, von der Straße Köttermoor auf die Lohner Straße abzubiegen, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Straßenschild. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 53-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,98 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der 53-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1000,00 Euro

Holdorf - Verkehrunfallflucht

Von Mittwoch, 07. Dezember 2022, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 08. Dezember 2022, 08.00 Uhr, parkte ein 61-Jähriger aus Hamburg sein weißes Firmenfahrzeug, einen VW Touran, auf einem Parkplatz in Holdorf, Blumenweg. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Führer eines Transporters, vermutlich beim Rangieren, an das Heck des Touran. Hierbei wurde der Touran an der Heckschürze sowie am Kofferraum beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf unter der Telefon-Nummer 05494-91420-0 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es gegen 14.35 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 54-jähriger Fahrer eines MERCEDES-BENZ GLC 300 aus Damme und eine 63-jährige PKW-Fahrerin (NISSAN Primastar) aus Bohmte befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren Fahrzeugen die Vördener Straße. Vor der dortigen Ampelanlage mussten sie verkehrsbedingt halten. In diesem Zusammenhang fuhr entweder die 63-Jährige auf den Mercedes des 54-Jährigen auf, oder das Fahrzeug des 54-Jährigen rollte zurück und stieß gegen den Nissan der Bohmterin. Eine Beteiligung wurde von beiden Personen abgestritten. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05491) 999360 mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag, 03. Dezember 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr parkte ein 22-jähriger aus Goldenstedt seinen schwarzen Pkw, Mercedes-Benz, E-Klasse, auf dem Parkplatz beim Bowling-Center in Vechta. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen (Kratzer, Beulen) an der vorderen, linken Seite seines Pkw. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

