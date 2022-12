Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Werkzeug

Zwischen Mittwoch, 07. Dezember 2022, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 08. Dezember 2022, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle im Feldwech diverse Werkzeuge, unter anderem: - 1 Eimer mit verschiedenen Maurerwerkzeugen, - 1 5-sprossige Holztrittleiter sowie - 2 Schubkarren. Des Weiteren wurde durch die Täter eine frisch gemauerte Mauer über eine Länge von ca. 11,5 Metern beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es gegen 04.10 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr den dortigen Baustellenbereich trotz aufgestellter Warnbaken/Absperrgitter und Verbotsschilder aus Emstek kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Dabei übersah er eine ausgehärtete Anhäufung von Teer. Es kam zum Zusammenstoß seines PKW mit dieser Anhäufung, wodurch der Pkw sich überschlug. Der 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 4000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, kam es gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 75-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte, sein Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah er eine 89-jährige Frau aus Cappeln, welche sich in diesem Moment mit ihrem Einkaufswagen gerade direkt hinter seinem Pkw befand. Es kam zu einem Zusammenstoß, woraufhin die 89-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, gegen 08.15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Löninger Straße, Ecke Anemonenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht: Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 23-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg im Einmündungsbereich die Anemonenstraße in Richtung Bundesstraße B213 zu überqueren. Hierbei wurde sie vermutlich von einer PKW-Fahrerin übersehen, die von der Anemonenstraße kommend auf die Löninger Straße auffahren wollte. Es kam zu einer Berührung zwischen PKW und Fahrrad, infolge dessen sich die 23-Jährige leicht verletzte. Die bisher unbekannte PKW-Fahrerin setzte ihre Fahrt mit einem braunen VW unerlaubterweise fort. Zum Unfallzeitpunkt soll ein männlicher Fußgänger ebenfalls die Anemonenstraße überquert haben. Der Fußgänger sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Tel. 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr kam es in der Haistraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer (mutmaßlich Fahrer eines blauen PKW) befuhr die Haistraße in Fahrtrichtung Karpfenstraße. Im Streckenverlauf touchierte er einen rechtsseitig auf einer Parkfläche abgestellten grauen PKW TOYOTA Corolla. Hierdurch wurde der linke Seitenspiegel abgerissen sowie großflächiger Lackschaden an der Fahrertür und am linken Kotflügel verursacht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte blauer Fremdlack am beschädigten PKW festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Gegen 13.10 Uhr kam es dann auf dem Bahnhofsparkplatz in der Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen MERCEDES-BENZ Geländewagens mit EL-Kennzeichen touchierte beim Ausparken den seitlich neben ihm befindlichen PKW NISSAN Qashqai einer 33-Jährigen aus Halen und verursachte so Beulen und Kratzer entlang der linken, vorderen Fahrzeugseite des NISSAN. Die Halenerin saß zum Unfallzeitpunkt in ihrem PKW. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er konnte durch die 33-Jährige wie folgt beschrieben werden: - Männlich, - Ca. 50 Jahre alt, - Ca. 170 bis 180 cm groß, - Graues Haar, - Kurzhaarfrisur. Sein Fahrzeug müsste im rückwärtigen rechten Bereich Beschädigungen aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Zwischen Mittwoch, 07. Dezember 2022, 07.15 Uhr, und Donnerstag, 08. Dezember 2022, 14.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Kreishandwerkerschaft am Pingel-Anton ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den auf dem Parkplatz abgestellten schwarzen PKW BMW 3er Reihe eines 65-Jährigen aus Barßel im Bereich des vorderen rechten Kotflügels. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600.

Am 08. Dezember 2022, zwischen 20.00 Uhr und 23.40 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Das auf dem dortigen Parkplatz abgestellte Fahrzeug eines 48-Jährigen aus Cappeln, ein AUDI A6 Avant, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 5000 Euro. Es liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: (04471) 18600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, wurde gegen 18.30 Uhr in der Haselünner Straße ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Dem Löninger wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, kam es gegen 15.45 Uhr in der Bahnhofsallee zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Bahnhofsallee aus Richtung Kreisverkehr kommend und bog von dort nach links in die Lodberger Straße ab. Zur selben Zeit befuhr ein 8-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad die Lagestraße aus Richtung Böen kommend. Es hatte gerade bei Grün die Fußgängerampel passiert, um die Straßenseite zu wechseln. Das Mädchen beabsichtigte, seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fortzusetzten und benutzte hierzu den Radweg, um die Lodberger Straße zu queren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer übersah offenbar das Kind auf der Lodberger Straße und stieß mit seinem PKW gegen das Rad des Mädchens. Dieses stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: (05432) 803840 mit der Polizei in Löningen in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, kam es zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 30-jährige Frau aus Quakenbrück hatte ihr Fahrzeug, einen silbernen VW Touran, auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, war der rechte Außenspiegel beschädigt. Der bislang unbekannte Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

