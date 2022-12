Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, gegen 11.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das graue APPLE iPhone 6s einer 16-Jährigen aus Garrel aus ihrer rechten Jackentasche. Das Mädchen befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Schulbus auf dem Bahnhofsgelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04461) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, wurde um 21.50 Uhr in der Eschstraße ein 34-Jähriger aus Cloppenburg auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022 kam es gegen 13.40 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-jähriger Busfahrer aus Cloppenburg befuhr mit einem Schulbus die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Niedriger Weg. In Höhe der dortigen Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts in den Niedrigen Weg abzubiegen. Dabei übersah er jedoch einen parallel zu ihm fahrenden 81-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg, welcher die Straße just in diesem Moment überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der 81-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Cappeln - Diebstahl einer Lichterkette

Am Montag, 05. Dezember 2022, gegen 20.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Landladen in der Hauptstraße eine Lichterkette. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Löningen - Diebstahl eines Händlerkennzeichens

Zwischen Mittwoch, 30. November 2022, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 07. Dezember 2022, 07.00 uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Haselünner Straße die roten Händler-Kennzeichen eines 62-Jährigen aus Löningen. Die Kennzeichen waren im Tatzeitraum an einem der auf dem Betriebsgelände befindlichen PKWs angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an Briefkasten

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr, wurde bei einem Mehrparteienhaus in der Wilhelmstraße einer der dortigen Briefkästen gewaltsam geöffnet. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, kam es um 14.00 Uhr auf der Nordwest-Tangente (Kreisstraße K358) zu einem Verkehrsunfall: Ein 36-jähriger Mann aus Quakenbrück befuhr mit seinem PKW die Nordwest-Tangente aus Richtung Bunnen kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße B68. Mit in seinem Fahrzeug befanden sich eine 31-jährige Frau und ein 12-jähriger Junge, beide wohnhaft in Ahmsen (Emsland). Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor der 34-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige massiv unter dem Einfluss berauschender Mittel stand: Eine Überprüfung seines Atemalkoholgehaltes ergab einen Wert von 1,88 Promille und auch ein Drogenvortest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 36-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An dem von ihm geführten PKW waren keinerlei Kennzeichen angebracht. Den Quakenbrücker erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

