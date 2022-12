Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne OT Märschendorf - Diebstahl einer hochwertigen Winterjacke

Am Samstag, den 03. Dezember 2022, zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Restaurant in der Kaffeestraße die Winterjacke eines 37-Jährigen aus Lohne. Die Jacke befand sich zum Tatzeitpunkt an der dortigen Garderobe. Es handelt sich dabei um eine schwarze Winterjacke der Marke WELLENSTEYN, Größe M. In der Jacke befand sich neben etwas Bargeld auch der Ausweis des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 07. Dezember 2022, wurde um 21.15 Uhr in der Bakumer Straße ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 69-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,66 Promille. Dem 66-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den schwarzen PKW VW Sportsvan eines 72-Jährigen aus Lohne an der linken hinteren Stoßstange. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Um 17.15 Uhr kam es auf der Dinklager Landstraße zu einer weiteren Unfallflucht: Eine 43-jährige Frau aus Dinklage befuhr mit ihrem schwarzen Opel Corsa die Dinklager Landstraße in Fahrtrichtung Vechta. In einer Linkskurve kamen ihr vier Fahrzeuge entgegen. Mit dem zweiten oder dritten entgegenkommenden Pkw kam es zu einer Berührung der Außenspiegel der Fahrerseite beider Fahrzeuge. Der linksseitige Außenspiegel am Pkw der Dinklagerin wurde hierdurch zerstört. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Die 43-Jährige wendete nach der Kollision und kehrte zur Unfallörtlichkeit zurück. Der/die andere Unfallbeteiligte hatte seine/ihre Fahrt jedoch fortgesetzt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Weitere Details zu diesem unfallbeteiligten Fahrzeug sind nicht bekannt. Es dürfte ebenfalls ein Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite vorhanden sein.

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, kam es zwischen 07.45 Uhr und 08.50 Uhr auf einem Parkplatz einer Augenarztpraxis in der Deichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den braunen Pkw DAIMLER BENZ eines 73-Jährigen aus Vechta im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt in allen drei Fällen die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, kam es um 17.00 Uhr auf der Meyerhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 37-jährige Frau aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw die Meyerhofstraße und beabsichtigte, nach links in die Klapphakenstraße abzubiegen. Ein 32-jähriger Mann aus Lohne befuhr zeitgleich mit seinem Pkw die Klapphakenstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße. Die 37-Jährige übersah die zum Abbiegezeitpunkt für sie rot zeigende Ampelanlage, sodass es zwischen ihrem PKW und dem PKW des 32-Jährigen zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde die Lohnerin leicht verletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 07. Dezember 2022, wurde um 14.40 Uhr An der Ohe ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Garthe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein sodann durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem Garther eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, kam es gegen 07.20 Uhr auf der Wildeshauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 39-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem Pkw die Landesstraße L873 in Fahrtrichtung Visbek. Im Streckenverlauf, Höhe Km 7,0, musste sie einer Fensterglasscheibe ausweichen, welche von einem bislang unbekannten Transporter mit Anhänger, auf die Fahrbahn stürzte. Durch hochschleudernde Splitter wurde wiederum das Fahrzeug einer entgegenkommenden 26-Jährigen aus Wildeshausen beschädigt. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

