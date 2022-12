Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 07. Dezember 2022, kam es um 09.45 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 34-jährige Frau aus Friesoythe befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Neumarkhausen. Mit in ihrem Fahrzeug befand sich ihre 1-jährige Tochter. Als die 34-Jährige im Streckenverlauf beabsichtigte, nach links in den Industriering abzubiegen, übersah sie den entgegenkommenden PKW einer 59-Jährigen aus Lindern. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die beiden Frauen leicht verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Das Kleinkind blieb augenscheinlich unverletzt. Es wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell