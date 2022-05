POL-PDKL: Auf Autoräder abgesehen

Landstuhl (ots) - Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Hermannstraße in Ramstein-Miesenbach wurde am frühen Freitagabend bei einem 66-jährigen VW-Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer ...

