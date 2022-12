Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Kamperfehn - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Zwischen Mittwoch, 07. Dezember 2022, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 08. Dezember 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kreisstraße das Kennzeichenpaar samt vorderer -halterung eines weißen VW Transporters. Der Transporter war im Tatzeitraum vor dem Wohnhaus des 40-jährigen Halters abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 08.Dezember 2022, gegen 21.45 Uhr, wurde ein 53-jähriger Fahrer eines Transporters aus Bösel in der Fladderburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Vortest nicht möglich war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden beschlagnahmt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel - Unfall bei Baumschnittarbeiten

Am Donnerstag, den 08.12.2022, gegen 09.25 Uhr, kam es in der Straße Altes Dorf, in einem dortigen Baustellenbereich zu einem Unfall: Ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Harkebrügge fuhr trotz Warnung dortiger Sicherungsposten in den Baustellenbereich ein. Er wurde von einem herabfallenden Ast getroffen und leicht verletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Vortest nicht möglich war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 08.Dezember 2022, gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 67-jährige Friesoytherin mit ihrem E-Bike die Straße Stande Waaren und kollidierte mit einer 11-jährigen Friesoytherin, die mit ihrem Fahrrad aus einer dortigen Grundstückseinfahrt herausfuhr. Die 67-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bösel- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 08.Dezember 2022, zwischen 10.25 Uhr und 10.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten PKW SKODA Octavia Kombi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Skoda entstand Sachschaden am hinteren rechten Radlauf in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell