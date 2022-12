Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Pkw festgenommen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Samstag, 03.12.2022, hat die Polizei in Warendorf-Freckenhorst zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Pkw festgenommen. Der 16-jährige Sassenberger und der 34-jährige Warendorfer wurden nach dem Hinweis eines Zeugen noch in Tatortnähe angetroffen. Beide sind der Polizei aus früheren Ermittlungsverfahren schon gut bekannt. Einer der beiden hatte bei seiner Festnahme Diebesgut dabei. Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere Diebstähle aus Pkw festgestellt. Das Duo steht im Verdacht für zahlreiche weitere Diebstähle aus Pkw, u.a. auch in Sassenberg-Füchtorf, verantwortlich zu sein. Gegenwärtig werden an den bereits bekannten Tatorten Spuren gesucht. Die Ermittlungen zu der Straftatenserie dauern an. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, T.: 02581-941000 zu melden.

