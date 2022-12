Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Warendorf (ots)

Am 02.12.2022, um 07:14 Uhr, kam es auf der Beckumer Straße in Ahlen in Höhe Haus Nr. 109, dortige Aral-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 51-jähriger Fußgänger aus Bulgarien querte die Fahrbahn der Beckumer Straße in Richtung Aral-Tankstelle und wurde von dem Pkw eines 60-jährigen Beckumers, der die Beckumer Straße in Richtung Innenstadt Ahlen befuhr, erfasst. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Pkw des Beckumers wurde durch ein ortsansässiges Berge- und Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Fahrbahn der Beckumer Straße wurde zwischen der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Beckumer Straße / Feldstraße und der Kreuzung Beckumer Straße / Am Stockpiper / Jägerstraße zur Durchführung der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.

