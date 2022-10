Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter versucht mit gestohlener Debitkarte Geld abzuheben/Einbruch in Werkstatt

Iserlohn (ots)

Einem 71-Jährigen wurde, während seines Einkaufs in einem Discounter am Green-Building, die Brieftasche aus der Tasche seiner Jeans entwendet. Er ließ daraufhin unmittelbar seine EC-Karte sperren. Seine Bank teilte ihm mit, dass bereits drei Mal erfolglos versucht wurde Geld an einem Geldautomaten abzuheben. Während des Einkaufs hatte der Geschädigte zwei 10-12 Jahre alte Kinder beobachtet, die sich verdächtig umschauten. Weitere Angaben zum konkreten Tatgeschehen konnte er nicht machen. (schl)

Durch das Aufstechen eines Fensters verschafften sich unbekannte Täter über das Wochenende Zutritt zu einer Werkstatt an der Oestricher Straße. Der Inhaber stellte das offen stehende Fenster fest und informierte die Polizei. Aus den Räumlichkeiten wurden ein Laptop sowie ein Kaffeevollautomat entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell