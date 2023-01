Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg-Biedenkopf: Trickdiebe im Landkreis unterwegs

Marburg-Biedenkopf (ots)

In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen von zumeist älteren Personen, die in Supermärkten Opfer von Trick- und Taschendiebe wurden. Bislang liegen der Kriminalpolizei Fälle aus Niederweimar, Marburg, Gladenbach, Stadtallendorf und Kirchhain vor. Alle Fälle haben eins gemeinsam: Die männlichen und weiblichen Täter betreten Supermärkte und lassen sich Zeit bei der Wahl ihres nächsten Opfers. In einem günstigen Moment stoßen sie dann die ausgewählte Person "aus Versehen" an oder verwickeln sie in ein Gespräch, beispielweise mit der Frage nach einer bestimmten Ware. Während das Opfer dadurch abgelenkt ist, greift ein anderer Täter nach den teils sichtbaren Wertsachen. Dabei handelt es sich beispielsweise um das Portmonee in der Handtasche, die achtlos am Einkaufswagen hängt oder die Geldbörse, die sichtbar in der Kleidung steckt. Anschließend verlassen die Kriminellen den Laden und die Opfer merken in der Regel spätestens an der Kasse, dass ihnen etwas fehlt.

Den Dieben geht es im weiteren Verlauf nicht um das im Diebesgut enthaltene Bargeld. Stattdessen setzen sie die entwendeten EC-Karten ein und versuchen damit, an große Bargeldsummen zu gelangen. In einem Fall hoben sie einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers ab. Das funktioniert vor allem auch dadurch, weil noch immer viele Personen den PIN für ihre Bankkarte im Portmonee auf einem Zettel stehen haben. Das macht die Geheimnummer im Falle eines Diebstahls letztlich wenig geheim und die Diebe haben leichtes Spiel.

Die Kriminalpolizei in Marburg ermittelt und wertet derzeit sämtliche Hinweise aus, wozu beispielsweise Bilder der Überwachungskameras gehören.

Die Polizei bittet um Beachtung folgender Hinweise:

- Behalten Sie Wertsachen nah am Körper, bestenfalls in geschlossenen Taschen.

- Lassen Sie keine Handtasche am Wagen hängen! Das Wegdrehen vom Wagen, beispielsweise beim Greifen nach einem Produkt im Regal, reicht den Dieben schon aus, um die Handtasche oder darin befindliche Wertsachen unbemerkt zu entwenden.

- Legen Sie niemals Ihr Portmonee in den Einkaufswagen oder in ein Regal (beispielsweise während Sie nach Waren greifen).

- Bewahren Sie niemals ihre PIN für ihre EC-Karte bei der EC-Karte auf! Optimalerweise merken Sie sich Ihre PIN, ohne sie irgendwo aufgeschrieben zu haben. Eine Geheimnummer darf niemals mit der Karte im Portmonee vorhanden sein!

- Informieren Sie Ihre Bank, lassen Sie Ihre Karten sperren (kostenfreier Sperr-Notruf 116 116) und erstatten Sie Anzeige, sobald Sie den Verlust ihrer Wertsachen bemerken. Durch schnelles Handeln kann teilweise noch ein finanzieller Schaden verhindert- oder zumindest minimiert werden.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell