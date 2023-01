Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verfolgungsfahrt nach Hachborn + Wohnungseinbruch + Furchen im Rasen hinterlassen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Moischt: Verfolgungsfahrt nach Hachborn

Einer Polizeistreife fiel am Montag, 16. Januar, ein PKW in Moischt auf und die Beamten entschlossen sich, das Auto zu kontrollieren. Dieses Vorhaben war offensichtlich nicht im Sinne des Fahrers, der daraufhin gegen 16.30 Uhr Gas gab und das eingeschaltete "Stopp Polizei"-Signal, Blaulicht und Sirene ignorierte. Es folgte eine 15-minütige Verfolgungsfahrt durch Moischt, nach Schröck, von dort aus zurück über Moischt nach Heskem und schlussendlich über Ebsdorf nach Hachborn. Währenddessen umfuhr der Fahrer zwei querstehende Polizeiwagen, überholte Fahrzeuge so, dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer abbremsen oder ausweichen mussten und fuhr am Ortseingang Heskem falschherum in den Kreisverkehr hinein. Die vorläufige Festnahme gelang der Polizeistreife letztlich in einer Sackgasse in Hachborn. Offenbar hatte der 56-jährige Marburger versucht der Polizei zu entkommen, weil er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Opiate und Kokain, eine Blutentnahme auf der Polizeistation war die Folge. Die Beamten stellten zudem den Führerschein des Mannes sicher. Personen, die aufgrund der Fahrweise des Mannes abbremsen oder ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Marburg: Wohnungseinbruch

Diebe brachen in der Weintrautstraße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten am Dienstag, 17. Januar, zwischen 7.50 Uhr und 20 Uhr unter anderem einen Laptop, Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zudem verursachten sie einen Schaden von rund 2.000 Euro am Fenster. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Breidenbach: Furchen im Rasen hinterlassen

Weil ein unbekannter Autofahrer den nassen Rasen im Stadion Gunterstal im Altweg befuhr, entstand zwischen Donnerstag, 12. Januar, und dem darauffolgenden Freitag ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Rasenplatz. Die Polizei in Biedenkopf bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

