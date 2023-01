Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bankmitarbeiterin verhindert Betrugserfolg + Ausgewichen und verunfallt + 17-Jährigen zusammengeschlagen + Terrassentür aufgehebelt + Mit blauem Blinklicht über die B3 + Unfälle

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Bankmitarbeiterin verhindert Betrugserfolg

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin scheiterte am Donnerstag, 12. Januar, die Geldabhebung einer Seniorin, die wahrscheinlich ihre gesamten Ersparnisse an Betrüger übergeben hätte. Am Nachmittag erhielt die ältere Dame einen Anruf von einer weinenden Frau die vorgab, ihre Tochter zu sein. Sie berichtete von einem angeblichen Verkehrsunfall und übergab das Telefon anschließend einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese forderte von der Marburgerin eine Kaution, um die sonst erforderliche Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden. Die Seniorin begab sich daraufhin zur Bank, um ihre Ersparnisse von über 40.000 Euro abzuheben. Die Bankmitarbeiterin reagierte genau richtig, indem sie die Seniorin über die Betrugsmasche informierte und die Polizei kontaktierte. So gingen die Betrüger in diesem Fall leer aus und die Seniorin kam mit dem Schrecken davon.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor den gängigen Betrugsmaschen, die ihren Anfang oft in einem Telefonat oder einen SMS finden:

Weder die Polizei noch andere Behörden fordern telefonisch Bargeld oder Geld per Überweisung ein.

Weder die Polizei noch andere Behörden fordern, Bargeld "irgendwo", beispielsweise auf einem Parkplatz, an einen angeblichen Mitarbeiter auszuhändigen.

Sollten Sie Forderungen erhalten und unsicher sein, ob die Schilderungen der Wahrheit entsprechen, holen Sie sich Hilfe! Kontaktieren Sie das Familienmitglied, das angeblich Hilfe benötigt, über die Ihnen bekannten Nummern. Holen Sie andere Familienmitglieder oder Freunde hinzu.

Bestenfalls legen Sie direkt auf, wenn Betrüger Sie kontaktieren bzw. reagieren nicht auf erhaltene SMS- oder Messenger-Nachrichten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Informieren Sie schnellstmöglich ihre Bank und die Polizei, falls Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sind.

Rauschenberg- Bracht: Ausgewichen und verunfallt

Weil ein entgegenkommendes Fahrzeug offenbar über die Spurbegrenzung in der Mitte der K3 zwischen Bracht und Schönstadt hinausfuhr, wich am Mittwoch, 11. Januar, ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer nach rechts aus um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auf der unbefestigten Bankette rechts neben der Fahrbahn verlor der Marburger die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links über die Fahrbahn in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt, am PKW entstanden etwa 3.000 Euro hohe Schäden, er musste abgeschleppt werden. Bei dem Fahrzeug, dem der 38-Jährige ausgewichen war, soll es sich um einen weißen LKW mit weißem Anhänger gehandelt haben, dessen Fahrer seine Fahrt in Richtung Bracht fortsetzte. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum LKW machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg: 17-Jährigen zusammengeschlagen

Mehrere unbekannte Personen schlugen am Sonntag, 8. Januar, auf einen 17-jährigen ein, der letztlich offenbar kurz das Bewusstsein verlor. Gegen 2.30 Uhr geriet der Marburger an der Mühltreppe, auf dem Verbindungsweg von der Reitgasse zum Rudolphsplatz, mit einem jungen Mann in einen zunächst verbalen Streit. Daraufhin strömten mehrere Männer hinzu, umringten den 17-Jährigen, verpassten ihm Schläge und setzten offenbar auch Pfefferspray gegen ihn ein. Selbst als er schon am Boden lag, kassierte er wohl weitere Schläge und Tritte. Als er wieder zu sich kam, war die Gruppe weg. Neben zerrissener Kleidung trug der 17-Jährige leichte Verletzungen davon und beschreibt die Personen wie folgt: Ein Tatverdächtiger ist etwa 20 bis 23 Jahre alt, hat eine hagere Statur, europäische Erscheinung, schwarze Haare, die hinten und seitlich kurzgeschnitten sind, vorne ein längerer Pony. Er trug eine sehr weite beige-braune Jacke. Ein weiterer ist 20 bis 23 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, hat ein europäisches Erscheinungsbild, eine sportliche Statur, ist vermutlich Deutscher und hat kurze hellblonde, zum Scheitel gegelte Haare. Der Bart wird beschrieben als etwas mehr als ein 3-Tage-Bart, aber noch kein Vollbart. Er trug eine weiße Tommy Hilfiger Jacke ohne Kapuze. Zu den anderen Personen liegen keine Hinweise vor. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann weitere Beschreibungen angeben? Wer kennt die beschriebenen Personen und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Marburg- Schröck: Terrassentür aufgehebelt

Diebe hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Leiserweg auf und durchsuchten anschließend am Sonntag, 15. Januar, zwischen 10.30 Uhr und 18.10 Uhr die Räume. Dabei fanden sie mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten damit. An der Tür entstand ein etwa 100 Euro hoher Schaden. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mit blauem Blinklicht über die B3

Den Eindruck erweckend, dass es sich bei seinem Auto um ein Zivilfahrzeig der Polizei handelt, befuhr ein 19-jähriger Eschenburger am Samstag, 14. Januar, die B3 von Marburg nach Gießen und schaltete dabei offenbar das im Kühlergrill verbaute blaue Blinklicht ein, so dass andere Verkehrsteilnehmer ihm wohl auswichen. Ein Zeuge informierte gegen 16.55 Uhr die Polizei, die den VW Golf Höhe Bergwerkswald stoppte und - wenig überraschend- keinen Kollegen darin vorfand. Bevor der 19-Jährige weiterfahren durfte, musste er das Blaulicht ausbauen. Zudem stellten die Beamten eine Sirene und einen Elektroschocker sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr.

Weimar- Niederweimar: Unfall zwischen Auto und Radfahrer

In der Herborner Straße kollidierten am Freitag, 13. Januar, ein Fahrradfahrer und ein Mercedes miteinander. Der Radfahrer aus Weimar stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge bog der 76-jährige Mercedes-Fahrer gegen 14.25 Uhr aus der Weinbergstraße kommend nach links in die Herborner Straße ein, während der 82-jährige Radfahrer offenbar von einem gegenüberliegenden Fußweg kommend auf die Herborner Straße fuhr und dort mit dem Mercedes kollidierte. Der ebenfalls aus Weimar kommende Autofahrer blieb unverletzt, am Mercedes entstanden etwa 300 Euro hohe Schäden. Angaben zu Schäden am Fahrrad liegen noch vor. Die Marburger Polizei sucht Unfallzeugen: Wer hat die Kollision beobachtet? Hinweise zum Unfall bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Lohra: Rollerfahrerin weicht aus und stürzt

Ein unbekannter VW-Bus-Fahrer überholte am Freitag, 13. Januar, mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge auf der L3048 zwischen Oberwalgern und Lohra und übersah dabei offenbar einen LKW, der nach links abbog. Um eine Kollision zu vermeiden, scherte der VW-Fahrer zwischen dem abbiegenden LKW und einer Rollerfahrerin wieder nach rechts ein. Die 20-jährige Rollerfahrerin aus Lohra wich daraufhin gegen 16.15 Uhr dem VW-Bus aus, kam nach rechts auf den Grünstreifen, stürzte und verletzte sich leicht. Sowohl an ihrem Fahrzeug als auch an ihrer Kleidung entstanden Schäden in dreistelliger Höhe. Zu einer Berührung zwischen dem Roller und dem VW kam es nicht, der Fahrer des weißen VW-Busses mit Gießener Kennzeichen (GI-) setzte seine Fahrt Richtung Lohra fort. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer kann die Angaben zum beschriebenen VW ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Bad Endbach- Hartenrod: Fahrertür zerbeult und zerkratzt Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Donnerstag, 12. Januar, einen am rechten Fahrbahnrand im Wetzlarer Weg geparkten blauen Renault Twingo und verursachte damit zwischen 14.45 Uhr und 17 Uhr etwa 2.000 Euro hohe Schäden. Anstatt sich um die zerkratzte und zerbeulte Fahrertür zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Fahrerflucht im Parkhaus

Im City-Parkhaus in der Universitätsstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 12. Januar, zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr einen geparkten grauen Opel Astra. Anstatt sich um die Kratzer, deren Reparatur etwa 500 Euro kosten wird, zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW touchiert

Einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Dresdener Straße. Anstatt sich um den rund 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte zwischen Mittwoch, 11. Januar, 18 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Renault touchiert

Auf dem Klinikparkplatz Ost in der Baldingerstraße touchierte ein unbekannter Fahrer einen roten Renault Kadjar und verursachte damit zwischen Freitag, 13. Januar, 9 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, etwa 5.000 Euro hohe Schäden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte der Fahrer sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: BMW touchiert

Am Samstag, 14. Januar, touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen BMW IX3 und verursachte damit etwa 200 Euro hohe Schäden. Der Unfall passierte zwischen 14.45 Uhr und 17 Uhr in der Straße Barfüßertor. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell