POL-MR: Einbruchspuren + Betrunken am Steuer + Junge Frauen schlagen zu + Fahrerflucht nach Spiegelunfall

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf- Breidenstein: Einbruchspuren

An der Tür eines Geräteraums in der Goldbergstraße stellten Zeugen am Dienstag, 10. Januar, 17 Uhr, Aufbruchspuren fest, die bei der letztmaligen Überprüfung am Freitag, 6. Januar, gegen 15 Uhr noch nicht vorhanden waren. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, die Diebe entwendeten nichts. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Lahntal: Betrunken am Steuer

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch, 11. Januar, gegen 15.15 Uhr einen PKW in Kernbach. Während des Gesprächs mit dem 57-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ergaben sich Hinweise darauf, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte. Die Aussage des Mannes, mit Alkohol "nichts am Hut" zu haben ging einher mit einem Sixpack Bier, das auf dem Beifahrersitz stand. Der Atemalkoholtest zeigte 1,2 Promille an, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folgen.

Marburg: Junge Frauen schlagen zu

Zwei unbekannte Frauen im geschätzten Alter von 18 bis 20 Jahren schlugen am Mittwoch, 11. Januar, offenbar unvermittelt einen 36-Jährigen und versuchten noch einen 22-jährigen Mann zu attackieren, der jedoch ausweichen konnte. Gegen 21.25 pöbelten die beiden Frauen zunächst eine Zeugin im Erlenring an, die sich daraufhin zu Bekannten an der Mensa zurückzog. Die Frauen folgten ihr und griffen daraufhin die zwei Männer aus Marburg an, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine von ihnen fiel durch eine Schiene am linken Bein auf, die sie wahrscheinlich aufgrund einer Verletzung trug. Die zweite hat blonde Haare und trug eine graue Hose. Nähere Beschreibungen liegen bislang nicht vor. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann die Angaben ergänzen oder bestätigen? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach: Fahrerflucht nach Spiegelunfall

In Höhe der Gärtnerei an der L3288 zwischen Bellnhausen und Runzhausen kollidierten am Mittwoch, 11. Januar, zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge an den jeweils linken Außenspiegeln. Gegen 7.40 Uhr wurde dabei der Außenspiegel eines grünen Skoda Citygo zerstört, der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt und setzte seine Fahrt Richtung Bellnhausen fort. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

