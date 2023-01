Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ins Schleudern geraten + Bauzäune und Warnbarken beschädigt + Scheibe eingeschlagen + Rosafarbenen Schriftzug + Zeugensuche nach Unfall mit Kind + Polizeiwagen beschädigt + und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Ins Schleudern geraten

Ein 55-Jähriger aus Amöneburg geriet am Freitag, 6. Januar, auf der L3088 von Kirchhain nach Marburg mit seinem Peugeot ins Schleudern. Am Abzweig zur L3092/ Auf den Lahnbergen verlor er auf nasser Straße die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er gegen 13 Uhr mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild, bevor der Peugeot auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Ein RTW brachte den Fahrer mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus, am Auto entstand ein Totalschaden (etwa 5.000 Euro). Hinzu kommen die im dreistelligen Bereich liegenden Schäden am Leitpfosten und Schild.

Wetter: Bauzäune und Warnbarken beschädigt

Auf der neuen Umgehungsstraße der B252 beschädigten Unbekannte mehrere Bauzäune und Warnbarken. Der rund 700 Euro hohe Schaden entstand zwischen Donnerstag, 5. Januar, 22 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe- Schönstadt: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen die Scheibe eines Skoda ein, der am Freitag, 6. Januar, zwischen 16.10 Uhr und 17.30 Uhr an einem Feldweg in der Straße Talgrund parkte. Aus dem grauen Fabia fehlte nichts, dennoch wird von einem versuchten Diebstahl ausgegangen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Marburger Polizei hofft auf Hinweise von Spaziergängern, denen etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Münchhausen: Rosafarbenen Schriftzug

Rosafarbene Schmierereien hinterließen Unbekannte an einer Hauswand in der Straße Gerstenecke und verursachten damit in der Nacht auf Samstag, 7. Januar, zwischen 21.30 Uhr und 8 Uhr, einen 150 Euro hohen Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Schröck: Zeugensuche nach Unfall mit Kind

Erst am Folgetag erfuhr die Polizei von einem Unfall, der am Freitag, 6. Januar, gegen 15 Uhr in der Schröcker Straße passiert war. Ein 12-jähriger Junge aus Marburg überquerte offenbar in Höhe der Hoschecke zu Fuß die Schröcker Straße und kollidierte mit einem in Richtung Ortsmitte fahrenden PKW Mini, der von einer 49-jährigen Marburgerin gelenkt wurde. Der Junge verletzte sich leicht, am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Marburg sucht Unfallzeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Ebsdorfergrund: Drei Leichtverletze nach Unfall auf der L 3125

Eine 35-jährige aus Ebsdorfergrund überholte am Samstag, 7. Januar, gegen 18.15 Uhr mit ihrem Peugeot einen vorausfahrenden PKW auf der L3125 Richtung Heskem, übersah dabei aber offenbar den davor fahrenden Ford und fuhr auf den Kuga auf. Der 23-jährige Fahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin, beide aus Marburg, kamen leichtverletzt ins Krankenhaus. Die Peugeot-Fahrerin verzichtete auf eine ärztliche Untersuchung und kam mit ebenfalls leichten Verletzungen zunächst zwecks einer Blutentnahme mit zur Polizeistation, ihr Atemalkoholwert lag bei einer Promille. Am Peugeot werden die Schäden auf 4.000 Euro geschätzt, am Ford auf 1.000 Euro.

Marburg: Polizeiwagen beschädigt

Auf dem Vorplatz der Mensa im Erlenring beschädigten Unbekannte am Samstag, 7. Januar, einen abgestellten Mercedes Vito der Polizei. Die etwa 1.000 Euro hohen Schäden an der Motorhaube des Streifenfahrzeugs entstanden zwischen 22.30 Uhr und 23.40 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach- Weidenhausen: Betrunken gefahren und geflüchtet

Erhebliche Schäden an einem geparkten Opel Corsa hinterließ ein zunächst unbekannter Autofahrer am Sonntag, 8. Januar, im Westring. Gegen 22.15 Uhr kollidierte der Mann mit dem Opel, setzte dann aber seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen alarmierten die Polizei und beschrieben ein ebenfalls stark beschädigtes Auto, das die Beamten wenig später auf einem Feldweg in der Nähe fanden. Der in Bad Endbach wohnende Fahrer befand sich in dem Audi, sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und entließen ihn von der Polizeistation, nachdem ein Arzt dort eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt hatte. Der Schaden am Opel wird auf 5.000 Euro geschätzt, am Audi auf 3.000 Euro.

Marburg: Ford touchiert

Ein unbekannter Autofahrer verursachte in der Kantstraße einen etwa 4.000 Euro hohen Schaden an einem geparkten grauen Ford. Die Beschädigung an der hinteren Stoßstange des EcoSport-Wagens passierte möglicherweise beim Rangieren mit einem Anhänger zwischen 20 Uhr am Mittwoch, 4. Januar, und 11 Uhr am Freitag. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell