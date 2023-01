Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auf frischer Tat erwischter Dieb "sammelt" Anzeigen + In Halle eingebrochen und Autos beschädigt + Portmonee aus Auto geklaut + Berauscht auf entwendetem E-Scooter unterwegs

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Auf frischer Tat erwischter Dieb "sammelt" Anzeigen

Durch Zufall fiel einer Polizeistreife am Dienstag, 3. Januar, in der Afföllerstraße ein Mann auf, der mit einer Sturmhaube bekleidet Anstalten machte, in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Als die Beamten ihn ansprachen, versuchte er noch zu flüchten. Bei der Festnahme gegen 3.15 Uhr leistete der 23-Jährige aus dem Landkreis kommende Widerstand und versuchte offenbar, ein verbotenes Butterflymesser einzusetzen. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung seiner Sachen Drogenutensilien mit Rückständen von Marihuana. Das brachte auch einen Erklärungsansatz für das Verhalten des Mannes, der teilweise regelrecht außer sich wirkte. Zur Ausnüchterung kam er in eine Zelle der Marburger Polizeistation, in der er noch rumspuckte und um sich schlug und dadurch einen Schaden von etwa 150 Euro verursachte. Als die Beamten ihn später entließen, lagen insgesamt fünf Anzeigen aus den letzten Stunden gegen ihn vor.

Steffenberg- Niedereisenhausen: In Halle eingebrochen und Autos beschädigt

Zwischen Dienstag, 20. Dezember, und Mittwoch, 4. Januar, brachen Unbekannte in eine Halle in der Straße Neuer Weg ein und beschädigten die darin abgestellten Fahrzeuge. Bislang ist nicht bekannt, ob die Diebe die Autos entwenden wollten oder lediglich auf der Suche nach Wertsachen in den Autos waren. Sie flüchteten offenbar ohne Diebesgut, durch die Kratzer und Hebelspuren entstanden etwa 4.000 Euro hohe Schäden. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum Personen an der Halle gesehen? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Kind bei Autounfall verletzt

Im Steinweg kollidierte am Mittwoch, 4. Januar, ein PKW mit einem achtjährigen Kind, das durch den Zusammenstoß verletzt wurde. Gegen 11 Uhr beabsichtige der in Begleitung eines Elternteils befindliche Junge aus Kirchhain offenbar den Steinweg zu überqueren und betrat zwischen parkenden Autos die Straße, vermutlich ohne dabei ausreichend auf den Verkehr zu achten. Ein von links kommender, in Richtung Frankfurter Straße fahrender 40-jähriger Opel-Fahrer aus Marburg konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Junge einen Beinbruch und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt, am Opel entstand kein Schaden. Zeugen des Unfalls, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Portmonee aus Auto geklaut

Aus einem offenbar unverschlossenen gelben VW Fox, der Am Richtsberg parkte, entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag, 3. Januar, 21 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, Zigaretten und ein Portmonee mit Ausweisen, Bankkarten und Bargeld. Der Wert des Diebesguts dürfte bei etwa 260 Euro liegen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Berauscht auf entwendetem E-Scooter unterwegs

Bei der Kontrolle eines 32-jährigen E-Scooter-Fahrers ergaben sich am Mittwoch, 4. Januar, Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum und damit der Verdacht der Fahruntüchtigkeit. Gegen 16.45 Uhr kontrollierten Beamte im Iglauer Weg den Mann, dessen Drogenschnelltest positiv auf THC reagierte. Zudem zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 0,4 Promille an. Für ihn war die Blutentnahme die Folge- aber noch nicht das Ende der Vorwürfe: Im Zuge ihrer Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass der genutzte E-Scooter im Wert von etwa 350 Euro zwischen 19 Uhr am Montag, 2. Januar, und 16.45 Uhr am Mittwoch aus einer geschlossenen Garage in der Philipp-Dux-Straße entwendet worden war. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an, die Kripo Marburg bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell