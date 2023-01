Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zigarettenautomat gesprengt + Scheibe an Oberstadtwache eingeschlagen + Seat zerkratzt + Renault zerkratzt + Fußgängerin angefahren + Zaun an der B3 beschädigt + Suzuki angefahren

Wetter: Zigarettenautomat gesprengt

Eine kleine Backsteinmauer und einen daran befestigten Zigarettenautomaten zerstörten Unbekannte in der Kandelsgasse komplett, indem sie auf bislang nicht näher bekannte Weise den Automaten sprengten. Gegen 2.45 Uhr an Neujahr hörte ein Zeuge einen lauten Schlag und berichtete der Polizei von herumliegenden Trümmerteilen und Zigaretten. Der Schaden dürfte im Bereich von 5.000 Euro liegen, Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem sind Personen vor der Explosion am Zigarettenautomaten aufgefallen? Wer hat Personen danach wegrennen oder wegfahren sehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Scheibe an Oberstadtwache eingeschlagen

In der Straße Markt schlugen Unbekannte ein Loch in die Scheibe der dortigen Zugangstür zur Oberstadtwache. Der etwa 250 Euro hohe Schaden entstand im Zeitraum des Jahreswechsels zwischen 23 Uhr und 1.10 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Mann die Sachbeschädigung begangen haben, dessen Identität bislang nicht bekannt ist. Er hielt sich in dem Zeitraum in der Straße auf und beschwerte sich lautstark über die gezündeten Feuerwerkskörper. Er ist optisch der Punker-Szene zuzuordnen, hat rötliche Haare, die an den Seiten rasiert sind und er hält sich offenbar regelmäßig mit seinem Hund in der Gegend auf. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Kirchhain: Seat zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen 22 Uhr am Donnerstag, 29. Dezember, und 9 Uhr am Freitag einen weißen Seat Ibiza, der in der Straße Im Brand parkte. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Biedenkopf: Renault zerkratzt

Rund 1.200 Euro hoch ist der Schaden, den Unbekannte durch Zerkratzen eines geparkten blauen Renault Capture verursachten. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Samstag, 31. Dezember, zwischen 20 und 22 Uhr in der Hospitalstraße. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Fußgängerin angefahren

In der Bahnhofstraße passierte am Montag, 2. Januar, ein Unfall, bei dem eine 65-jährige Fußgängerin aus Stadtallendorf schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 74-Jährige aus Kirchhain mit ihrem Renault die Bahnhofstraße Richtung B454 entlang und überfuhr aus unbekannter Ursache gegen 22.40 Uhr die bauliche Trennung in der Fahrbahnmitte (gelbe Miniguards /"kleine Poller"). Danach verlor sie offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet in Höhe der Tankstelle nach rechts auf den Gehweg und erfasste dort die 65-Jährige, die zu Fuß in gleicher Richtung unterwegs war. Die 65-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Fahrerin blieb unverletzt, den Renault mit Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro stellten die Polizeibeamten sicher. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft das Hinzuziehen eines Gutachters an. Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06428/93050).

Weimar- Roth: Zaun an der B3 beschädigt

An der Steigung zwischen den B3- Abfahrten Roth und Ebsdorfergrund, in Höhe der Fußgängerbrücke, beschädigte ein unbekannter Autofahrer fünf Felder des dortigen Wildfangzauns. Der Schaden von etwa 900 Euro entstand zu einem unbekannten Zeitpunkt, Zeugen entdeckten den defekten Zaun am Samstag, 17. Dezember, gegen 12 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher, der sich unerlaubt entfernte (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Suzuki angefahren

Auf dem Parkplatz einer Schule in der Savignystraße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 23. Dezember, einen geparkten Suzuki. Zwischen 10.10 Uhr und 13.10 Uhr entstanden an dem schwarzen Baleno etwa 1.500 Euro hohe Schäden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

