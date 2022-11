Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Am Steuer zusammengesackt

Gummersbach (ots)

In Gummersbach-Strombach stand am Samstag (26. November), 12:30 Uhr, ein brauner VW Golf im Graben im Bereich des Ortsausgangs in Gummersbach-Strombach. Der Fahrer, ein 82-jähriger Gummersbacher, war am Steuer zusammengesackt und schien bewusstlos. Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte eine starke Unterzuckerung fest und brachte den Senior zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 82-Jährigen wies frische Unfallspuren auf, die bislang nicht zugeordnet werden konnten. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass es im Laufe des Samstagvormittags auf dem Weg vom Krankenhaus Gummersbach zur Gummerother Straße zu einer Kollision gekommen sein könnte. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

