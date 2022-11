Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf dem Dach gelandet

Bild-Infos

Download

Engelskirchen (ots)

Eine 26-jährige Gummersbacherin hat sich am Montag (28. November) in Oesinghausen mit ihrem VW Polo überschlagen. Sie selber zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Gummersbacherin fuhr um 0:30 Uhr auf der Lambachtalstraße aus Richtung Oesinghausen kommend in Fahrtrichtung Wallefeld. In Höhe der Abzweigung zum Paffenweg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte erst gegen einen Baum und überschlug sich daraufhin. Die 26-Jährige konnte sich selbständig aus dem Polo befreien. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell