Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sankt Martin - Einbruch in Einfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Sankt Martin (ots)

Am 22.01.2022 kam es zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Von-Dalberg-Straße in Sankt Martin. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag und Schmuck entwendet. Hinweise aus der Bevölkerung werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell