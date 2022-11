POL-GM: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Wiehl (ots) - Gleich an vier Haustüren haben sich Einbrecher zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (25./26. November) in der Straße "Am Rosenhang" in Wiehl-Bielstein versucht. Anwohnern waren gegen 11 Uhr am Samstag Hebelspuren an einer Eingangstür eines Zweifamilienhauses aufgefallen. Bei Nachforschungen in der Nachbarschaft stellte sich heraus, dass an der Eingangstür der zweiten Wohneinheit sowie an einem ...

mehr